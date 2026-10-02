Πάτρα: Έπεσε τμήμα οροφής σε αίθουσα Λυκείου κατά τη διάρκεια μαθήματος

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο 6ο Γενικό Λύκειο Πατρών, όταν αποκολλήθηκε κι έπεσε τμήμα της οροφής μέσα σε αίθουσα, κατά τη διάρκεια μαθήματος.

Σύμφωνα με το pelop.gr, η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας του σχολείου ελήφθη από την Αντιδημαρχία Παιδείας, μετά την αυτοψία που πραγματοποίησαν μηχανικοί του Δήμου Πατρέων στους χώρους του σχολικού συγκροτήματος στην πλατεία Πυροσβεστείου.

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Στόχος είναι να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης και να διαπιστωθεί ότι οι αίθουσες και οι υπόλοιποι χώροι του σχολείου μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια από μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, όταν τμήμα της οροφής αποκολλήθηκε και κατέπεσε μέσα σε αίθουσα όπου εκείνη την ώρα βρίσκονταν μαθητές.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το κομμάτι κατέληξε ακριβώς στο σημείο όπου βρισκόταν το θρανίο μιας μαθήτριας. Η μαθήτρια είχε απομακρυνθεί από τη θέση της λίγο πριν σημειωθεί η πτώση και έτσι δεν τραυματίστηκε.

Από την πτώση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην αίθουσα, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός μαθητή ή εκπαιδευτικού.

Μετά το περιστατικό, οι μαθητές μεταφέρθηκαν προληπτικά σε άλλη αίθουσα, ενώ η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε άμεσα την Αντιδημαρχία Παιδείας.

Αυτοψία και στο 11ο Λύκειο

Οι έλεγχοι του Δήμου Πατρέων δεν περιορίζονται στο 6ο Λύκειο. Αυτοψία αναμένεται να πραγματοποιηθεί και στους χώρους του 11ου Γενικού Λυκείου Πατρών, καθώς τα δύο σχολεία στεγάζονται στο ίδιο σχολικό συγκρότημα.

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Η αυτοψία στο 6ο Λύκειο οδήγησε στην απόφαση να διακοπεί προσωρινά η λειτουργία του, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες που κρίνονται απαραίτητες και υπάρξει εικόνα για την ασφάλεια των χώρων.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται νεότερες ενημερώσεις από τον Δήμο Πατρέων σχετικά με τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας, τις εργασίες αποκατάστασης και τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί το πρόγραμμα των μαθητών μέχρι την επαναλειτουργία του σχολείου.