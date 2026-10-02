Από τον φούρνο στα ύψη της μόδας: Η Lidl ενθουσιάζει στο Paris Fashion Week με το «NeckCroissant»

Τα καλύτερα νέα για όλους τους foodies και τους trendsetters: Αυτό το viral λατρεμένο μαξιλάρι έρχεται τώρα και στο σπίτι σας. Σε συνολικά 25 ευρωπαϊκές χώρες – συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας – η Lidl θα κληρώσει στους πελάτες της, από τις 08/10/2026, τα συλλεκτικά ταξιδιωτικά μαξιλάρια, τα οποία διατίθενται σε μόλις 5.000 τεμάχια παγκοσμίως. Ως ειδική έκπληξη, μέσα στο κουτί του μαξιλαριού κρύβεται ένα ψηφιακό εκπτωτικό κουπόνι για την εφαρμογή Lidl Plus, το οποίο μπορεί να εξαργυρωθεί απευθείας στα καταστήματα για ένα πραγματικό, φρεσκοψημένο κρουασάν.

Ο πιο περιζήτητος χώρος χαλάρωσης του Paris Fashion Week: 45 λεπτά απόλυτης ξεκούρασης στο «Nap Room»

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Επειδή στο Paris Fashion Week η πραγματική ξεκούραση είναι η αληθινή πολυτέλεια, η Lidl επέκτεινε την ενέργεια αποκλειστικά για τους επισκέπτες του. Στο Παρίσι, VIPs και fashionistas είχαν τη δυνατότητα να χαλαρώσουν με το «NeckCroissant» παρακολουθώντας ένα χαλαρωτικό βίντεο. Το αποκορύφωμα κατά το ξύπνημα: Ένα τραγανό, φρεσκοψημένο αυθεντικό κρουασάν Lidl – η πιο νόστιμη ένεση ενέργειας ανάμεσα σε δύο επιδείξεις μόδας!

Η τραγανή κουλτούρα συναντά το ψηφιακό lifestyle

Είτε πρόκειται για ένα γρήγορο πρωινό είτε για ένα στυλάτο σνακ για ένα απολαυστικό διάλειμμα, τα φρεσκοψημένα προϊόντα του φούρνου μας ανήκουν στα απόλυτα αγαπημένα των πελατών της Lidl. Η καμπάνια αξιοποιεί τη διεθνή λάμψη του Paris Fashion Week για να προβάλει την κορυφαία ποιότητα, την καθημερινή φρεσκάδα και την καλύτερη τιμή με έναν σύγχρονο τρόπο. Μέσω του χιουμοριστικού lifestyle gadget και των ενσωματωμένων κουπονιών της εφαρμογής, η Lidl δημιουργεί την τέλεια γέφυρα από το Paris Fashion Week, μέσω του smartphone, απευθείας στον τοπικό φούρνο των καταστημάτων της.