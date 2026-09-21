Σέρρες: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Στρυμονικό
Η πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί περίπου στις 14:45 σε δασική έκταση – Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες και δύο ελικόπτερα
Χωρίς ενεργό μέτωπο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (21/9) σε δασική έκταση στο Στρυμονικό Σερρών.
Η φωτιά είχε ξεσπάσει περίπου στις 14:45, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα και δύο ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Ηράκλειας.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.
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