Τραγωδία στην Ξάνθη: Δίκυκλο συγκρούστηκε με αγροτικό

Σε τροχαίο δυστύχημα έχασε τη ζωή του οδηγός μοτοσικλέτας, στον οικισμό Σουνίου Ξάνθης.

Ειδικότερα, το τροχαίο σημειώθηκε χθες, Σάββατο (30/08) στη δημοτική συνδετήρια οδό Σελέρου-Αμαξάδων (παραεγνατία οδός) στο ύψος του Σουνίου, όταν αγροτικό μηχάνημα που οδηγούσε 42χρονος συγκρούστηκε με τη δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 49χρονος με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δίκυκλου.

Στο νοσοκομείο της Ξάνθης μεταφέρθηκε τραυματισμένος ο 42χρονος οδηγός του αγροτικού μηχανήματος.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης.