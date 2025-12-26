Τραγωδία στην Καλλιθέα – Εντοπίστηκαν δυο απανθρακωμένοι σοροί από τη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής 26/12 καθώς εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι οι σοροί δυο ανθρώπων μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα.

Συγκεκριμένα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν τα δυο άτομα από τη Συρία που υπήρχαν πληροφορίες ότι είχαν εγκλωβιστεί να είναι νεκρά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του DEBATER η φωτιά προκλήθηκε από βλάβη σε σόμπα στην μονοκατοικία.

Στο σημείο όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Παράλληλα, λόγω της πυρκαγιάς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγαμέμνωνος από το ύψος της Λ. Θησέως.