Τραγωδία στην Φθιώτιδα: Νεκρός 21χρονος οδηγός μετά από μετωπική με λεωφορείο (βίντεο + εικόνα)

Ένα ακόμη τραγικό τροχαίο σημειώθηκε, αυτή την φορά στην Φθιώτιδα όπου ένας νέος άνθρωπος μόλις 21 ετών έχασε την ζωή του το πρωί της Πέμπτης (19/3).

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε στον δρόμο που συνδέει την Ξυνιάδα με τον Ε65. Το αυτοκίνητο του άτυχου 21χρονου που οδηγούσε ΙΧ και κατάγεται από χωριό του Δομοκού, συγκρούστηκε μετωπικά με λεωφορείο που πήγαινε να παραλάβει μαθητές.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο άτυχος νέος εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του αυτοκινήτου του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Δομοκό, καθώς και πλήρωμα της 7ης ΕΜΑΚ.

Ο 21χρονος απεγκλωβίστηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας για να διαπιστωθεί ο θάνατός του.

Ο οδηγός του λεωφορείου που ενεπλάκη στο τροχαίο στην περιοχή της Φθιώτιδας είναι καλά στην υγεία του.