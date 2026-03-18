Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Πέθανε ο οδηγός του ΙΧ που είχε τραυματιστεί στο τροχαίο με λεωφορείο

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο στο Ξηροκάστελλο της Ζακύνθου, που σημειώθηκε χθες Τρίτη 17/3 το μεσημέρι, καθώς ο 53χρονος οδηγός του ΙΧ κατέληξε μόλις προσγειώθηκε το ελικόπτερο της αεροδιακομιδής στα Ιωάννινα.

Όπως αναφέρει το imerazante.gr, ο 53χρονος είχε υποστεί σοβαρά εσωτερικά τραύματα από τη σύγκρουση και η κατάστασή του είχε κριθεί εξαιρετικά κρίσιμη, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η άμεση αεροδιακομιδή του.

Το τροχαίο σημειώθηκε χθες στην περιοχή Ξηροκάστελλο, μετά το Αργάσι, στον δρόμο προς τον Βασιλικό, όταν το επιβατικό όχημα που οδηγούσε συγκρούστηκε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με λεωφορείο που μετέφερε μαθητές.

Στο λεωφορείο επέβαιναν τέσσερις ενήλικες και επτά παιδιά, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η ψυχραιμία του οδηγού του λεωφορείου συνέβαλε στην αποφυγή χειρότερων συνεπειών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του 53χρονου, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.

Στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, αποφασίστηκε η διακομιδή του με ελικόπτερο στα Ιωάννινα.

Για το περιστατικό, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ι.Ν., εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

“Μεσημεριανές ώρες χθες 17 Μαρτίου 2026, στην Επαρχιακή Οδό Αργασίου–Βασιλικού στη Ζάκυνθο, αυτοκίνητο Ι.Χ. που οδηγούσε 53χρονος αλλοδαπός, συγκρούσθηκε πλαγιομετωπικά με λεωφορείο Δ.Χ. που οδηγούσε 37χρονος ημεδαπός.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν αρχικά ο σοβαρός τραυματισμός του αλλοδαπού οδηγού του αυτοκινήτου, ο οποίος διεκομίσθη σε νοσοκομείο της Χώρας και λίγες ώρες αργότερα κατέληξε.

Προανάκριση για τον ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών του τροχαίου δυστυχήματος, διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου”.