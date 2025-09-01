Τραγωδία στην Εύβοια: Ηλικιωμένος έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του

Τραγωδία σημειώθηκε στην κεντρική Εύβοια, όπου ένας ηλικιωμένος άνδρας έχασε τη ζωή του το μεσημέρι της Κυριακής, πέφτοντας από το μπαλκόνι του σπιτιού του.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, το περιστατικό συνέβη σε χωριό κοντά στη Χαλκίδα, με τις συνθήκες της πτώσης να παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον ηλικιωμένο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Αστυνομία διεξάγει προανάκριση προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.