Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκε 66χρονη για ηλεκτρονικό κολάρο σε σκύλο

Μια 66χρονη στη Θεσσαλονίκη παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία ύστερα από καταγγελία ότι ο σκύλος που φιλοξενούσε έφερε ηλεκτρονικό κολάρο.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης την αθώωσε τελικά από την κατηγορία της κακοποίησης ζώου συντροφιάς, υπό τη μορφή της μη επιτρεπόμενης μεθόδου εκπαίδευσης, ενώ με την ίδια απόφαση ζήτησε η δικογραφία να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για να διερευνηθεί τυχόν ποινική ευθύνη εις βάρος του γιου της, μίας κι αυτός είναι ο ιδιοκτήτης του σκύλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καταθέτοντας στο δικαστήριο, ο σύζυγος της 66χρονης ανέφερε ότι ο γιος τους προμηθεύτηκε το κολάρο από το Διαδίκτυο και το τοποθέτησε στον 9χρονο σκύλο, καθώς είχαν προηγηθεί καταγγελίες γειτόνων ότι το ζώο έκανε θόρυβο και ενοχλούσε. «Μας είπε (σ.σ. εννοεί τον γιο) να κρατήσουμε το τετράποδο στο σπίτι μας 15 με 20 μέρες γιατί έφυγε για διακοπές με την οικογένειά του. Δεν ξέραμε ότι (το κολάρο) του προκαλεί πόνο» είπε ο μάρτυρας, τονίζοντας ότι «τον σκύλο τον έχουμε σαν δεύτερο εγγόνι».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η 66χρονη στην απολογία της. «Δεν γνώριζα για το λουράκι. Το έφερε ο γιος μου. Μου είπε ότι κάνει μια δόνηση, όχι για ηλεκτρισμό. Ξέχασα να το βγάλω. Το σκυλί δεν έδειξε ανησυχία. Όταν γάβγιζε, το ηρεμούσε. Δεν ήξερα αν προκαλούσε πόνο», επισήμανε.