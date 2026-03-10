Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός πεζός που παρασύρθηκε από ΙΧ σε πεζοδρόμιο (Φωτογραφίες)

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 10/3 στην Θεσσαλονίκη όταν ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από ΙΧ που ανέβηκε σε πεζοδρόμιο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Thestival όλα συνέβησαν στην οδό Αγνώστου Στρατιώτου, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης όταν ένας 27χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, καβάλησε πεζοδρόμιο και παρέσυρε δύο πεζούς με αποτέλεσμα να τραυματίσει θανάσιμα τον έναν από τους δύο.

Ο 27χρονος οδηγός συνελήφθη από τις αρχές, ενώ ο άλλος πεζός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

