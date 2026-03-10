Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός πεζός που παρασύρθηκε από ΙΧ σε πεζοδρόμιο (Φωτογραφίες)

Οι εικόνες από το σημείο


DEBATER NEWSROOM

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 10/3 στην Θεσσαλονίκη όταν ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από ΙΧ που ανέβηκε σε πεζοδρόμιο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Thestival όλα συνέβησαν στην οδό Αγνώστου Στρατιώτου, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης όταν ένας 27χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, καβάλησε πεζοδρόμιο και παρέσυρε δύο πεζούς με αποτέλεσμα να τραυματίσει θανάσιμα τον έναν από τους δύο.

Ο 27χρονος οδηγός συνελήφθη από τις αρχές, ενώ ο άλλος πεζός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Δείτε τις φωτογραφίες

ΕΛΛΑΔΑ

