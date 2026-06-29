Φωτιά στην Πυλαία Θεσσαλονίκης – Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση (Βίντεο)
Σήμανε συναγερμός στις Αρχές
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Δευτέρας 29/6 όταν ξέσπασε φωτιά στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή ξερή βλάστηση στην περιοχή του Πανοράματος στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη.
Στο συμβάν έχουν ήδη σπεύσει 5 πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες.
Σύμφωνα με το thestival μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικίες ή τραυματισμούς, ενώ τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.
Ωστόσο υπάρχουν αναφορές για προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε τμήματα του Πανοράματος.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις