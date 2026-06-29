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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πυλαία Θεσσαλονίκης – Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση (Βίντεο)

Σήμανε συναγερμός στις Αρχές

Φωτιά στην Πυλαία Θεσσαλονίκης – Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 22:55

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Δευτέρας 29/6 όταν ξέσπασε φωτιά στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή ξερή βλάστηση στην περιοχή του Πανοράματος στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη.

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Στο συμβάν έχουν ήδη σπεύσει 5 πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με το thestival μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικίες ή τραυματισμούς, ενώ τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.

Ωστόσο υπάρχουν αναφορές για προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε τμήματα του Πανοράματος.

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