Τραγωδία στη θάλασσα της Κρήτης: 22 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους

Χωρίς τέλος συνεχίζονται οι τραγωδίες με μετανάστες στα παράλια της Κρήτης, καθώς ακόμη 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στο νησί αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των 26 διασωθέντων, συνολικά 22 άτομα που επέβαιναν μαζί τους στη λέμβο πέθαναν εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών, ενώ οι σοροί τους πετάχτηκαν στη θάλασσα κατόπιν εντολής ενός από τους διακινητές.

Οι Αρχές διέσωσαν 26 άτομα (24 άνδρες, μία γυναίκα και έναν ανήλικο), οι οποίοι μεταφέρθηκαν με τη βοήθεια της λάντζας «ΕΛΕΝΗ» στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Έπειτα, με τη συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, οδηγήθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Δύο από τους διασωθέντες χρειάστηκε να διακομιστούν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, προκειμένου να λάβουν ιατρική φροντίδα.

Όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες, η λέμβος είχε αποπλεύσει το βράδυ της 21ης Μαρτίου 2026 από την περιοχή Τομπρούκ της Λιβύης με προορισμό την Ελλάδα, μεταφέροντας αρχικά 48 άτομα. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, το σκάφος έχασε την πορεία του, με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να παραμείνουν για έξι ημέρες στη θάλασσα χωρίς επαρκή τρόφιμα και νερό.

Οι διασωθέντες ανέφεραν ότι 22 άνθρωποι πέθαναν λόγω των κακουχιών, ενώ οι σοροί τους ρίχτηκαν στη θάλασσα. Παράλληλα, κατέθεσαν ότι είχαν πληρώσει μεγάλα χρηματικά ποσά σε διακινητές για τη μεταφορά τους.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, υπήκοοι Νοτίου Σουδάν, ηλικίας 19 και 22 ετών, οι οποίοι φέρονται ως διακινητές. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις που σχετίζονται με παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση μεταφοράς, συναυτουργία, καθώς και για έκθεση σε κίνδυνο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Ιεράπετρας και των Καλών Λιμένων από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για την παροχή συνδρομής σε μία λέμβο σε δυσχερή θέση με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή 52 ν.μ. νότια της Ιεράπετρας. Στην περιοχή έσπευσε ένα σκάφος της δύναμης FRONTEX, όπου εντόπισε την πνευστή λέμβο και περισυνέλεξε είκοσι έξι (26) αλλοδαπούς (24 άνδρες, 1 γυναίκα και 1 ανήλικος), οι οποίοι μεταφέρθηκαν με τη συνδρομή της λάντζας «ΕΛΕΝΗ» Ν.Π. 2097 στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη συνέχεια, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με τη συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και στελεχών του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ δύο εκ των ανωτέρω διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και στο Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Σύμφωνα με τους αλλοδαπούς, η λέμβος είχε εκκινήσει τις βραδινές ώρες της 21.03.2026 από την περιοχή Τομπρούκ της Λιβύης με προορισμό την Ελλάδα. Όπως προέκυψε από την προανακριτική διαδικασία, στη λέμβο επιβιβάστηκαν αρχικά συνολικά σαράντα οκτώ (48) άτομα. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι επιβαίνοντες έχασαν τον προσανατολισμό τους και παρέμειναν επί έξι (06) ημέρες στη θάλασσα χωρίς νερό και τρόφιμα. Κατά δήλωση των διασωθέντων, είκοσι δύο (22) άτομα έχασαν τη ζωή τους λόγω των κακουχιών και οι σοροί τους απορρίφθηκαν στη θάλασσα κατόπιν εντολών ενός εκ των διακινητών. Για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα, οι αλλοδαποί κατέβαλαν χρηματικά ποσά ύψους 1.000.000 λάκ Μπαγκλαντές, 10.000 δολαρίων ΗΠΑ και 12.000 δηναρίων Λιβύης αντίστοιχα.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, αναγνωρίστηκαν δύο αλλοδαποί (υπήκοοι Νοτίου Σουδάν), ηλικίας 19 και 22 ετών ως οι διακινητές των υπολοίπων και συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη Είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση» και του άρθρου 45 Π.Κ «Συναυτουργία», καθώς και για παράβαση των άρθρων 45 Π.Κ. (Συναυτουργία), 306 Π.Κ. (Θανατηφόρος έκθεση) και 302 Π.Κ. (Ανθρωποκτονία από αμέλεια).»