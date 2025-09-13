Τραγωδία στη Σκάλα Κεφαλονιάς: 23χρονος νεκρός σε τροχαίο με πτώση αυτοκινήτου στη θάλασσα

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Κεφαλονιά, όταν το αυτοκίνητό που οδηγούσε 23χρονος, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέληξε στη θάλασσα στη διαδρομή Σκάλα–Πόρος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kefaloniafocus.gr, ένας άνθρωπος που βρισκόταν με βάρκα στη θάλασσα αντιλήφθηκε το όχημα να έχει βυθιστεί και ειδοποίησε τις αρχές. Η Πυροσβεστική και η Εθελοντική Ομάδα Εκτάκτων Αναγκών Ελειού Πρόνων έσπευσαν στο σημείο, όμως όταν κατάφεραν να ανασύρουν τον νεαρό οδηγό, ήταν ήδη αργά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κεφαλονιά θρηνεί έναν ακόμη νέο άνθρωπο που έφυγε τόσο άδικα, τόσο πρόωρα. Οι συγγενείς και οι φίλοι του 23χρονου βυθίστηκαν στο πένθος, μην μπορώντας να πιστέψουν ότι το χαμόγελο του παιδιού τους έσβησε μέσα σε μια στιγμή.

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.