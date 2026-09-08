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Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρή 21χρονη σε τροχαίο με μοτοσικλέτα

Ελαφρά τραυματισμένη η συνοδηγός

Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρή 21χρονη σε τροχαίο με μοτοσικλέτα
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Μία 21χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της σήμερα τα ξημερώματα σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην πόλη της Ρόδου.

   Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4:35 τα ξημερώματα, στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου.

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   Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η 21χρονη οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαινε και μία 27χρονη γυναίκα.

   Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η νεαρή οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, η οποία εξετράπη της πορείας της, ανετράπη και στη συνέχεια προσέκρουσε στο πίσω μέρος σταθμευμένου αυτοκινήτου.

   Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 21χρονης, ενώ η 27χρονη συνεπιβάτιδά της τραυματίστηκε ελαφρά.

   Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

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