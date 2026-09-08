Καθαρίστρια του τραμ καταγγέλλει στο DEBATER: «Ζήτησα τα λεφτά μου και με απειλούν ότι δεν θα μου ανανεώσουν τη σύμβαση» (βίντεο)

Με δάκρυα στα μάτια και εμφανώς φορτισμένη, η Αγγελική, 53 ετών, καθαρίστρια στο τραμ μέσω εταιρείας καθαρισμού, μιλά στο DEBATER και καταγγέλλει ότι, όπως υποστηρίζει, δεν λαμβάνει τα χρήματα που θεωρεί ότι δικαιούται, ενώ φοβάται ότι η διαμαρτυρία της μπορεί να της κοστίσει τη δουλειά της.

Η ίδια δείχνει στην κάμερα τα χέρια της, τα οποία, όπως λέει, έχουν γεμίσει φουσκάλες από την καθημερινή εργασία.

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«Είμαι αλλοδαπή, αλλά με εκμεταλλεύονται. Μου κρατάνε μεγάλο ποσό από τον μισθό μου και δεν μπορώ να επιβιώσω. Όταν τους είπα ότι μου κρατάνε πολλά χρήματα, μου απάντησαν “να πας στον πρωθυπουργό να παραπονεθείς”», καταγγέλλει χαρακτηριστικά.

«Με βάζουν επίτηδες σε ρεπό για να μην υπογράψω»

Η Αγγελική υποστηρίζει ακόμη ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο να μην ανανεωθεί η σύμβασή της, επειδή ζήτησε εξηγήσεις για τις αποδοχές της.

«Την Παρασκευή θα υπογράψουμε όλοι οι εργαζόμενοι την ανανέωση της τρίμηνης σύμβασής μας και εσκεμμένα με βάζουν σε ρεπό για να μην υπογράψω», λέει στο DEBATER.

Όπως αναφέρει, εργάζεται πολλές ώρες και παρά τις δυσκολίες συνεχίζει να κάνει τη δουλειά της, ζητώντας, όπως λέει, απλώς να αμείβεται σύμφωνα με όσα έχουν συμφωνηθεί.

«Δουλεύω εκεί ώρες, έχουν βγάλει τα χέρια μου φουσκάλες και δεν μας σέβονται. Δεν δίνουν τους μισθούς που μας έχουν υποσχεθεί. Αυτή η εταιρεία έχει 5.000 εργαζόμενους», αναφέρει.

Τι προβλέπει η σύμβασή της

Στη διάθεση του DEBATER βρίσκεται η ατομική σύμβαση εργασίας της 53χρονης με την εταιρεία.

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Σύμφωνα με το έγγραφο, πρόκειται για σύμβαση ορισμένου χρόνου, με ημερομηνία έναρξης 11 Σεπτεμβρίου 2024 και ημερομηνία λήξης 11 Σεπτεμβρίου 2026.

Η ειδικότητα που αναγράφεται είναι καθαρίστρια, ενώ προβλέπονται πέντε ημέρες εργασίας την εβδομάδα και 37,5 ώρες εβδομαδιαίως. Στη σύμβαση αναφέρεται επίσης μικτό ωρομίσθιο 5,56 ευρώ.

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Στο έγγραφο προβλέπεται ακόμη ότι το ωράριο καθορίζεται από το πρόγραμμα εργασίας, ενώ η σύμβαση παραπέμπει και στην ισχύουσα συλλογική ρύθμιση για τους εργαζόμενους της εταιρείας.

«Ας με διώξουν – Θέλω να σώσω τους συναδέλφους μου»

Η ίδια, παρά τον φόβο που εκφράζει για το ενδεχόμενο να χάσει τη δουλειά της, αποφασίζει να μιλήσει δημόσια.

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«Το καταγγέλλω και ας με διώξουν. Θέλω να σώσω τους άλλους συναδέλφους μου που μένουν πίσω…», λέει συγκινημένη στην κάμερα του DEBATER.

Η καταγγελία της αφορά τόσο τις αποδοχές της όσο και τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίζονται οι εργαζόμενοι. Για το αν υπάρχουν παράνομες παρακρατήσεις ή άλλες παραβάσεις, αυτό θα πρέπει να προκύψει από τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών και τα σχετικά στοιχεία μισθοδοσίας.