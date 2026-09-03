Ρόδος: Αλλάζει εικόνα στους δρόμους – Σε εξέλιξη μεγάλα έργα που σχεδιάστηκαν και χρηματοδοτήθηκαν από την προηγούμενη δημαρχιακή θητεία

Μια διαφορετική εικόνα αρχίζει να διαμορφώνεται στους δρόμους της Ρόδου, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο του νησιού, με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο σύγχρονος κυκλικός κόμβος στη διασταύρωση των οδών Ηλία Βενέζη, Αποστόλου Παύλου και Παπαδιαμάντη, ένα σημείο με ιδιαίτερα αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο.

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Πρόκειται για έναν από τους οκτώ μεγάλους κυκλικούς κόμβους που σχεδιάστηκαν, μελετήθηκαν και εντάχθηκαν σε χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της δημοτικής θητείας του Αντώνη Καμπουράκη, την περίοδο 2019-2023.

Η σημερινή κατασκευή αποτελεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της προηγούμενης δημοτικής αρχής, αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα. Στις 28 Ιουλίου 2022 είχε υποβληθεί ο πλήρης φάκελος της πράξης «Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας, στο αστικό οδικό δίκτυο του Δήμου Ρόδου», ενώ στις 9 Μαρτίου 2023 ακολούθησε η ένταξη του έργου για χρηματοδότηση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 4.990.000 ευρώ, εκ των οποίων 3,5 εκατ. ευρώ προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 1,49 εκατ. ευρώ από ίδιους πόρους του Δήμου Ρόδου.

Οι παρεμβάσεις δεν περιορίζονται στον κόμβο

Παράλληλα με την κατασκευή του κυκλικού κόμβου, προχωρούν και συνοδευτικές παρεμβάσεις στην οδό Παπαδιαμάντη.

Το έργο περιλαμβάνει νέα πεζοδρόμια και στις δύο πλευρές του δρόμου, ανακατασκευή του οδοστρώματος, δημιουργία κεντρικής νησίδας, καθώς και εγκατάσταση σύγχρονων φωτιστικών.

Οι παρεμβάσεις αυτές έρχονται να αλλάξουν όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η κυκλοφορία των οχημάτων, αλλά και τη συνολική εικόνα της περιοχής, δημιουργώντας ένα πιο σύγχρονο και ασφαλές οδικό περιβάλλον για οδηγούς και πεζούς.

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Η εξέλιξη των έργων επαναφέρει παράλληλα στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη συνέχεια των μεγάλων έργων στους δήμους. Ένα έργο μπορεί να σχεδιάζεται και να εξασφαλίζει χρηματοδότηση από μία δημοτική αρχή και να υλοποιείται από την επόμενη.

Το ζητούμενο είναι οι παρεμβάσεις που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών να συνεχίζονται και να ολοκληρώνονται, ανεξάρτητα από πρόσωπα και διοικήσεις.

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Στην περίπτωση των συγκεκριμένων έργων στη Ρόδο, πάντως, η διαδρομή τους έχει ξεκινήσει από την περίοδο 2019-2023, όταν έγινε ο σχεδιασμός, η μελέτη και η εξασφάλιση της χρηματοδότησης. Σήμερα, η προσπάθεια αυτή αποτυπώνεται πλέον στους δρόμους της πόλης, με έργα που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης και αναμένεται να αλλάξουν την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών.