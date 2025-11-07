Τραγωδία στη Ραφήνα: Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Ραφήνα το πρωί της Τετάρτης 5/11 όταν μια μητέρα με τον γιο της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το rpn.gr οι γείτονες της οικογένειας κάλεσαν τους αστυνομικούς καθώς υπήρχε μια δυσάρεστη οσμή από το διαμέρισμα.

Οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο αντίκρισαν τόσο την 80χρονη γυναίκα όσο και τον 55χρονο γιο της νεκρούς.

Σύμφωνα, με τα πρώτα σημάδια δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Η πόρτα του σπιτιού δεν έφερε ίχνη παραβίασης, ενώ ο χώρος δεν έδειχνε σημάδια πάλης.

Η αστυνομία και ο ιατροδικαστής εξετάζουν όλα τα στοιχεία, ώστε να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία θανάτου μητέρας και γιου και ο χρόνος που συνέβη. Ο δρόμος που βρίσκεται η οικία αποκλείστηκε με κορδέλες της αστυνομίας για πολλές ώρες.

Οι γείτονες αναφέρουν ότι τελευταία δεν τους είχαν δει για ημέρες, αλλά μόνο όταν η έντονη δυσοσμία έγινε αντιληπτή, υποψιάστηκαν πως κάτι πολύ σοβαρό είχε συμβεί.