Τραγωδία στη Νέα Μάκρη – Πέθανε ανήλικος αθλητής από εγκεφαλική εμβολή

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Νέα Μακρή καθώς πέθανε ένας ανήλικος αθλητής τοπικής ομάδας από εγκεφαλική εμβολή.

Συγκεκριμένα, ο μικρός Βασίλης αγωνιζόταν, στον Αστέρα Νέας Μάκρης-Μαραθώνα, με τον σύλλογο να κάνει γνωστή την είδηση του θανάτου του με ανακοίνωση του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με ανείπωτη θλίψη η οικογένεια του Αστέρα αποχαιρετά τον μικρό πρώην αθλητή μας Βασίλη ο οποίος έφυγε από τη ζωή με εγκεφαλική εμβολη.

Όσοι επιθυμούν να παρευρεθούν στην εξοδιο ακολουθία του Βασίλη μπορούν να παρευρεθούν στο Κοιμητήριο Αργυρούπολης στς 15.00 μ.μ.

Οι προπονήσεις των Ακαδημιών την Δευτέρα 2/3 δεν θα γίνουν ως ένδειξη πένθους» αναφέρει η ανακοίνωση.