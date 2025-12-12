Τραγωδία στη Λάρισα: 54χρονος έπεσε από πολυκατοικία και σκοτώθηκε

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (12/12) στη Λάρισα όταν 54χρονος εντοπίστηκε νεκρός μετά από πτώση από πολυκατοικία στην οδό 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, όπως διαπιστώθηκε ο νεκρός ήταν ένας άνδρας 54 ετών ο οποίος κάτω από άγνωστες ως στιγμής συνθήκες έπεσε από την ταράτσα με αποτέλεσμα δυστυχώς να καταλήξει.

Την αστυνομία ειδοποίησαν περίοικοι ενώ στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το συμβάν διεξάγει η ΕΛ.ΑΣ.