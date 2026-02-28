Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο

Ανετράπη το όχημα του

Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Γεράσιμος Λυμπέρης

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 28/2 καθώς ένας 56χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του τροχαίο δυστύχημα στην Χαλκιδική.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν στην Επαρχιακή Οδό Σταυρού – Ολυμπιάδος, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 56χρονος αλλοδαπός, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός οδοστρώματος, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ασπροβάλτας.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ