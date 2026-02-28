Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 28/2 καθώς ένας 56χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του τροχαίο δυστύχημα στην Χαλκιδική.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν στην Επαρχιακή Οδό Σταυρού – Ολυμπιάδος, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 56χρονος αλλοδαπός, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός οδοστρώματος, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ασπροβάλτας.