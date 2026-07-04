Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας;
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή 80χρονη στη Ρόδο: Τραυματίστηκε θανάσιμα από παράσυρση μηχανής σε λαϊκή αγορά

Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο

Νεκρή 80χρονη στη Ρόδο: Τραυματίστηκε θανάσιμα από παράσυρση μηχανής σε λαϊκή αγορά
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, 4 Ιουλίου στη Ρόδο, με θύμα μια 80χρονη γυναίκα.

Όλα έγιναν στη Λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου, όταν η ηλικιωμένη παρασύρθηκε από δίκυκλο υπό συνθήκες που διερευνώνται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 80χρονη υπέκυψε στα τραύματά της, Για τα αίτια του δυστυχήματος γίνεται προανάκριση από την Τροχαία Ρόδου.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ