Νεκρή 80χρονη στη Ρόδο: Τραυματίστηκε θανάσιμα από παράσυρση μηχανής σε λαϊκή αγορά
Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, 4 Ιουλίου στη Ρόδο, με θύμα μια 80χρονη γυναίκα.
Όλα έγιναν στη Λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου, όταν η ηλικιωμένη παρασύρθηκε από δίκυκλο υπό συνθήκες που διερευνώνται.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 80χρονη υπέκυψε στα τραύματά της, Για τα αίτια του δυστυχήματος γίνεται προανάκριση από την Τροχαία Ρόδου.
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