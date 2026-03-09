Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Τραγωδία στα Χανιά: 51χρονος βρέθηκε κρεμασμένος σε δέντρο – Άφησε βίντεο που εξηγούσε τους λόγους της αυτοκτονίας του

Δίπλα του βρισκόταν το αυτοκίνητό του

Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi
Χρήστος Παπαδόπουλος

Τέλος στη ζωή του φέρεται πως έβαλε ένας 51χρονος άνδρας στην Κίσσαμο Χανίων, ο οποίος βρέθηκε απαγχονισμένος σε δέντρο.

Σύμφωνα με το neakriti, ο άνδρας βρέθηκε νεκρός σε υπαίθριο χώρο το πρωί της Δευτέρας σε χωριό του δήμου Κισσάμου κοντά στην Γραμβούσα, ενώ δίπλα από το σημείο όπου έδωσε τέλος στη ζωή του βρισκόταν το αυτοκίνητό του.

Όπως αναφέρει το zarpanews, μέσα στο αυτοκίνητο, είχε αφήσει σημείωμα με το οποίο παρότρυνε τις Αρχές να κάνουν έρευνα στο κινητό του τηλέφωνο το οποίο είχε αφήσει ανοικτό και ξεκλείδωτο.

Όπως διαπίστωσαν οι άνδρες του ΑΤ Κισσάμου, στο κινητό υπήρχε βίντεο που είχε τραβήξει ο ίδιος τον εαυτό του να εξηγεί τους λόγους που τον οδηγούν στο απονενοημένο διάβημα.

Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

