Φωτιά στην Πάρνηθα, στη “μάχη” και 4 αεροσκάφη – Κλειστός ο δρόμος από το ύψος του τελεφερίκ (βίντεο)

Φωτιά σε δασική έκταση ξέσπασε στις 11:45 το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου στην Πάρνηθα, στη θέση Μαυροβούνι.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην θέση Μαυροβούνι, του δήμου Αχαρνών #Αττική. Κινητοποιήθηκαν 95 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» #ΣμηΕΑ ΠΣ Αττικής, 22 οχήματα και 4 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. April 30, 2026

Επί τόπου επιχειρούν 95 πυροσβέστες, 22 οχήματα, 5 πεζοπόρα και 4 αεροσκάφη.

Λόγω της φωτιάς υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του τελεφερίκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η φωτιά είναι κάτω από το δίκτυο ηλεκτροδότησης παράλληλα με το τελεφερίκ ενώ η περιοχή είναι δύσβατη χωρίς πρόσβαση, με δυσκολία στην εγκατάσταση για την πυρόσβεση.

Έχουν ζητηθεί τα εναέρια μέσα καθώς είναι δύσκολη η προσέγγιση από το πυροσβεστικό σώμα υπέργεια