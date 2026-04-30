Κρήτη: “Αγλαΐτσα μας, καλό ταξίδι στο φως” – Ραγίζει καρδιές το μήνυμα του σχολείου της 12χρονης

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τη Μεσαρά στην Κρήτη, καθώς η 12χρονη που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο σοβαρό τροχαίο δεν τα κατάφερε και πέθανε.

Η ανήλικη, που νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά της σήμερα το πρωί.

Ο πατέρας της που οδηγούσε το μοιραίο όχημα είχε τραυματιστεί επίσης σοβαρά και υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, οι συγγενείς, οι φίλοι και οι συμμαθητές της 12χρονης θα της πουν το τελευταίο αντίο σήμερα στις 17:00 στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου στις Μοίρες, όπου θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία, ενώ η ταφή της θα γίνει στη Γαλιά.

Στο Γυμνάσιο Μοιρών, όπου φοιτούσε η μικρή Αγλαΐα, η είδηση του πρόωρου χαμού της σκόρπισε βαθιά οδύνη.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνήλθε εκτάκτως και εξέδωσε συλλυπητήριο ψήφισμα, εκφράζοντας τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της, αποφασίζοντας, μεταξύ άλλων, να παραστεί αντιπροσωπεία στην εξόδιο ακολουθία, να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη της και να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη σχολική κοινότητα. «Αγλαΐτσα μας… καλό ταξίδι στο φως…», αναφέρουν με σπαρακτικά λόγια οι εκπαιδευτικοί της.

Και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμακίου αποχαιρέτησε τη 12χρονη Αγλαΐα με λόγια βαθιάς θλίψης, κάνοντας λόγο για μια απώλεια που κανείς δεν μπορεί να χωρέσει με το νου. Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της, ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων της θερινής περιόδου, σε μια συμβολική κίνηση πένθους και σεβασμού.