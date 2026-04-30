“Καμπανάκι” από την ΠΟΕΔΗΝ για τα ηλεκτρικά πατίνια – Πάνω από 150 τραυματισμοί παιδιών το α’ τρίμηνο του 2026

Το θανατηφόρο δυστύχημα με θύμα έναν 13χρονο στα Κρέστενα Ηλείας έφερε ξανά στην επιφάνεια το θέμα της ανεξέλεγκτης χρήσης ηλεκτρικών πατινιών.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, χαρακτηρίζει τα ηλεκτρικά πατίνια ως «σύγχρονες σκοτώστρες της ασφάλτου», επισημαίνοντας τον κίνδυνο που δημιουργείται όταν χρησιμοποιούνται χωρίς κανόνες.

Όπως τονίζει, «ανήλικα παιδιά που δεν γνωρίζουν κανόνες οδικής συμπεριφοράς κυκλοφορούν χωρίς κράνος και χωρίς δίπλωμα, με οχήματα που φτάνουν τα 50 χλμ./ώρα, ανάμεσα σε πεζούς και αυτοκίνητα».

Στη συνέχεια, ο κ. Γιαννάκος παρέθεσε κάποια στοιχεία που είναι ενδεικτικά της κατάστασης.

Συγκεκριμένα:

Πέρυσι, περίπου 400 παιδιά μεταφέρθηκαν τραυματισμένα σε νοσοκομεία από ατυχήματα με πατίνια

μεταφέρθηκαν τραυματισμένα σε νοσοκομεία από ατυχήματα με πατίνια Από αυτά, τα 200 περιστατικά αφορούσαν τα παιδιατρικά νοσοκομεία «Παίδων Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού»

αφορούσαν τα παιδιατρικά νοσοκομεία «Παίδων Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού» Το 2026, μέσα σε μόλις τρεις μήνες, έχουν ήδη καταγραφεί πάνω από 150 τραυματισμοί παιδιών, αρκετοί εκ των οποίων σοβαροί

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ απευθύνει σαφές μήνυμα προς την Πολιτεία, ζητώντας άμεσα μέτρα:

απαγόρευση οδήγησης χωρίς δίπλωμα

υποχρεωτική χρήση κράνους

αυστηρότερο έλεγχο στην ενοικίαση πατινιών

«Δεν μπορεί ο καθένας να νοικιάζει ένα πατίνι από τον δρόμο και να το οδηγεί ανεξέλεγκτα», επισημαίνει, τονίζοντας ότι η κατάσταση οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε νέα δυστυχήματα.

Η νέα τραγωδία έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά το ζήτημα της οδικής ασφάλειας και της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι χωρίς άμεσα μέτρα, παρόμοια περιστατικά θα συνεχιστούν.