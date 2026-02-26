Μάρτιν Σορτ: Η κόρη του που αυτοκτόνησε ήταν φίλη με τον Νικ Ράινερ που δολοφόνησε τους γονείς του

Μια σκοτεινή ιστορία που συνδέει δύο από τις πιο γνωστές οικογένειες του Χόλιγουντ έρχεται στο φως, αποκαλύπτοντας το τραγικό τέλος της Κάθριν Σορτ και τη δικαστική περιπέτεια του Νικ Ράινερ.

Η 42χρονη κόρη του κωμικού Μάρτιν Σορτ έβαλε τέλος στη ζωή της, λίγο καιρό μετά τη σοκαριστική δολοφονία του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ, για την οποία κατηγορείται ο γιος τους, Νικ.

Η Κάθριν και ο Νικ δεν ήταν απλώς γείτονες στο εύπορο Μπρέντγουντ, αλλά παιδικοί φίλοι που μεγάλωσαν μαζί, μοιραζόμενοι κοινές διακοπές και οικογενειακά δείπνα.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον τους, οι δυο τους είχαν αναπτύξει έναν ισχυρό δεσμό, προσπαθώντας να διαχειριστούν το βάρος της δημοσιότητας των γονιών τους και να διαμορφώσουν τη δική τους ταυτότητα.

EPA / CHRIS TORRES

Μάλιστα, η Κάθριν είχε φτάσει στο σημείο να αλλάξει δικαστικά το επίθετό της σε Χάρτλεϊ, θέλοντας να προστατεύσει την επαγγελματική της ιδιότητα ως ψυχίατρος και κοινωνική λειτουργός από τη σκιά του διάσημου ονόματός της.

Οι μάχες που έδωσαν με την ψυχική τους υγεία

Η Κάθριν Χάρτλεϊ πάλευε χρόνια με την κατάθλιψη, ενώ ο Νικ Ράινερ αντιμετώπιζε προβλήματα εθισμού, περνώντας από κέντρα απεξάρτησης ήδη από την εφηβεία του. Παρά τις προσπάθειες των γονιών τους, οι οποίοι περιγράφονται ως υποδειγματικοί, οι δαίμονες της ψυχικής υγείας αποδείχθηκαν ισχυρότεροι.

Η φρικιαστική δολοφονία των γονιών του Ρικ Ράινερ τον περασμένο Δεκέμβριο φαίνεται πως ήταν το τελειωτικό χτύπημα για την ψυχολογία της Κάθριν.

Αν και οι δυο τους είχαν απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια, η είδηση της τραγωδίας την επηρέασε βαθιά, επιδεινώνοντας την ήδη επιβαρυμένη κατάστασή της.