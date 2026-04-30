Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου 2026 μια σοκαριστική εμπειρία σεξουαλικής παρενόχλησης που βίωσε ως μαθητής Λυκείου από καθηγητή που του έκανε ιδιαίτερα μαθήματα. Ο παρουσιαστής περιέγραψε πως ο εκπαιδευτικός τού έπιασε το μπούτι, γεγονός που τον ανάγκασε να αντιδράσει άμεσα και να τον διώξει κακήν κακώς από το σπίτι του.

Μετά το περιστατικό, ο ίδιος ενημέρωσε τον πατέρα του για όσα συνέβησαν και ζήτησε να διακοπεί οριστικά κάθε συνεργασία με τον συγκεκριμένο άνθρωπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα όσα εξομολογήθηκε ο Γιώργος Λιάγκας

«Πριν περάσω στο Πολυτεχνείο έκανα ιδιαίτερα. Στο Λύκειο ήμουν. Ερχόταν ένας καθηγητής να μου κάνει φυσική και μαθηματικά. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτός ο καθηγητής μου πιάνει το μπούτι και πάει το χέρι του να ανέβει πάνω από το μπούτι. Τον κόβω, τον σταματάω και πάω στον πατέρα μου και του λέω αυτόν δεν θα τον ξαναφωνάξεις στο σπίτι γιατί μου την έπεσε.

Δεν με πίστεψε, μου έλεγε “τι λες τώρα κλπ”. Μου την έπεσε ο καθηγητής που μου έκανε ιδιαίτερα, ήμουν 16-17 χρονών, του είπα “στο διάολο” και τελείωσε η φασαρία. Δεν τον πλάκωσα αλλά τον έδιωξα κακήν κακώς», αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: