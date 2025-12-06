Τραγωδία ανοικτά της Κρήτης – Νεκροί 18 μετανάστες μετά από ανατροπή λέμβου

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε ανοικτά της Κρήτης καθώς 18 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο έχασαν την ζωή τους όταν αυτή ανετράπη.

Όλα ξεκίνησαν σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 όταν ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Τουρκίας ενημέρωσε ότι υπάρχει μια ημιβυθισμένη λέμβος 26 ναυτικά μίλια νότια της νήσου Χρυσής στην Ιεράπετρα.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις του Λιμενικού και της FRONTEX αλλά και Super Puma, με τις έρευνες να συνεχίζονται.

Παράλληλα, δυο άτομα διασώθηκαν από το πλήρωμα του φορτηγού πλοίου, τα οποία μεταφέρθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο πλοία του Λιμενικού Σώματος, ένα σκάφος της Frontex, τρία παραπλέοντα πλοία, καθώς και ένα ελικόπτερο Super Puma και αεροσκάφος της Frontex, για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διασώθηκαν δύο αλλοδαποί, ενώ έχουν περισυλλεγεί οι 18 σοροί οι οποίοι θα μεταφερθούν με σκάφη του λιμενικού στην Ιεράπετρα.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες ανετράπη ή βυθίστηκε η λέμβος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, δεν υπάρχουν άλλοι αγνοούμενοι, ενώ η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έχει πλέον ολοκληρωθεί, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία για επιπλέον επιβαίνοντες.