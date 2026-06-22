Κερατσίνι: Μηχανή καρφώθηκε σε σχολικό – Τραυματίστηκαν οι αναβάτες

Σκηνές από αστυνομική ταινία εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (22.06), όταν καταδίωξη μοτοσικλέτας από δυνάμεις της Άμεσης Δράσης κατέληξε σε τροχαίο ατύχημα στο Κερατσίνι.

Το δίκυκλο, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο που εκείνη την ώρα μετέφερε μαθητές.

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Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το περιστατικό ξεκίνησε από την περιοχή των Μεγάρων, όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα στάσης στον οδηγό της μοτοσικλέτας, η οποία στερούταν πινακίδων κυκλοφορίας.

Ο οδηγός αγνόησε τις υποδείξεις και ανέπτυξε ταχύτητα, ξεκινώντας μια καταδίωξη χιλιομέτρων.

Η πορεία του δικύκλου και η σύγκρουση

Οι αναβάτες, επιχειρώντας να διαφύγουν, κινήθηκαν αρχικά στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου (ΝΕOΑΚ) με κατεύθυνση προς την Αθήνα. Στη συνέχεια, μέσω της Λεωφόρου Σχιστού, εισήλθαν στον αστικό ιστό της περιοχής του Κερατσινίου.

Η καταδίωξη τερματίστηκε απότομα στη διασταύρωση της Λεωφόρου Σαλαμίνος με την οδό Άγγελου Σικελιανού. Εκεί, η μοτοσικλέτα προσέκρουσε με σφοδρότητα πάνω στο σχολικό λεωφορείο.

Από τη σύγκρουση η μοτοσικλέτα ανατράπηκε, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των δύο αναβατών, οι οποίοι αμέσως μετά ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς που ακολουθούσαν.

Σώα και χωρίς τον παραμικρό τραυματισμό εξήλθαν τα ανήλικα παιδιά και ο οδηγός από το σχολικό λεωφορείο, παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου και τις παραβάσεις των συλληφθέντων διενεργεί η αρμόδια αστυνομική διεύθυνση.