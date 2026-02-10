Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση ενός 55χρονου – Εντοπίστηκε νεκρός στο Μαρούσι

Τραγικό ήταν το τέλος της εξαφάνισης ενός 55χρονου άνδρα από το Ηράκλειο Αττικής καθώς εντοπίστηκε νεκρός την Δευτέρα 9/2 στο Μαρούσι.

Συγκεκριμένα, ο Αντώνης Μπατζέ είχε εξαφανιστεί από τις 31 Ιανουαρίου από το Ηράκλειο Αττικής, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να ενημερώνει για την τραγική εξέλιξη.

Αναλυτικά:

Η εξαφάνιση του Αντώνη Μπατζέ, 55 ετών, έληξε με τραγικό τρόπο, βυθίζοντας στη θλίψη τους δικούς του ανθρώπους που τον αναζητούσαν. Ο ενήλικας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή του Αμαρουσίου στις 09/02/2026. Τα αίτια θανάτου του διερευνώνται από τις Αρμόδιες Αρχές..

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη Μπατζέ και θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Αντώνης Μπατζές, 55 ετών, είχε εξαφανιστεί στις 31/01/2026 από το Ηράκλειο Αττικής. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερωθεί στις 03/02/2026 για την εξαφάνιση του Αντώνη Μπατζέ και είχε προχωρήσει άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς πιθανόν να συνέτρεχαν λόγοι οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

