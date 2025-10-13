Τραγικό τέλος για τη 53χρονη Γεωργία από την Κάρυστο – Υπέκυψε στα τραύματά της μετά από 9 μήνες νοσηλείας

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση της 53χρονης Γεωργίας από το Μαρμάρι Ευβοίας, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από εννέα μήνες νοσηλείας, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη από τον 65χρονο σύζυγό της.

Η γυναίκα είχε μεταφερθεί στις 17 Ιανουαρίου 2025 σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Καρύστου, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τραύματα σε όλο της το σώμα. Στη συνέχεια, διακομίστηκε στον «Ευαγγελισμό» και αργότερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου τελικά κατέληξε, ύστερα από μήνες νοσηλείας και εξαιρετικά δύσκολης αποκατάστασης.

Η ανιψιά της αποκάλυψε ότι λίγο πριν η 53χρονη μεταφερθεί στο νοσοκομείο, είχε προλάβει να της μιλήσει και να πει: «Ήρθε και με βρήκε και μου είπε: “Με έχει σκοτώσει με ένα σίδερο”».

«Δεν ήταν σε θέση να αυτοεξυπηρετηθεί, δεν θυμόταν πολλά, δεν λειτουργούσε σωστά το μυαλό της μετά το χειρουργείο. Είχε υποβληθεί σε παροχέτευση λόγω μεγάλης ενδοκράνιας πίεσης. Δεν άντεξε η καρδιά της. Ήταν κλινήρης για εννέα και πλέον μήνες», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανιψιά της, περιγράφοντας τον μακρύ και επώδυνο αγώνα της 53χρονης για να κρατηθεί στη ζωή.

«Έπινε και μετά τη χτυπούσε, τη βασάνιζε, την ταπείνωνε»

Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών, η 53χρονη γυναίκα βίωνε για χρόνια έναν πραγματικό εφιάλτη μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Ο 65χρονος σύζυγός της, την κακοποιούσε συστηματικά και με ιδιαίτερη αγριότητα. «Έπινε και μετά τη χτυπούσε, τη βασάνιζε, την ταπείνωνε», ανέφερε χαρακτηριστικά συγγενικό της πρόσωπο.

«Την έβρισκα πολλές φορές στους δρόμους χτυπημένη, γεμάτη μελανιές. Μου έλεγε: “Με χτυπάει, με χτυπάει”. Τη ρώτησα “με τι σε χτυπάει;” και μου απάντησε “με τη μαγκούρα, με ξύλα, με ό,τι βρει”», πρόσθεσε η ίδια πηγή, περιγράφοντας την κακοποίηση που υπέμενε η άτυχη γυναίκα επί σειρά ετών.

Το χρονικό

Η υπόθεση ήρθε στο φως στις 17 Ιανουαρίου 2025, όταν η 53χρονη μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση και αιμόφυρτη στο νοσοκομείο Καρύστου. Ο σύζυγός της προσπάθησε αρχικά να καλύψει την κακοποίηση, ισχυριζόμενος ότι η γυναίκα «έπεσε κατά τη διάρκεια εξωτερικών εργασιών». Ωστόσο, η βαρύτητα των τραυμάτων σε συνδυασμό με μια ανώνυμη καταγγελία οδήγησαν τις αρχές να ξεκινήσουν άμεσα έρευνα.

Η ανιψιά της αποκάλυψε πως λίγο πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο, η 53χρονη είχε καταφέρει να της μιλήσει:

«Ήρθε και με βρήκε και μου είπε: “Με έχει σκοτώσει με ένα σίδερο”. Στην Αστυνομία φοβόταν να μιλήσει γιατί την είχε φοβερίσει».

Ο 65χρονος συνελήφθη λίγο αργότερα και προφυλακίστηκε με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Μετά τον θάνατο της γυναίκας, το κατηγορητήριο αναμένεται να μετατραπεί σε ανθρωποκτονία από πρόθεση.