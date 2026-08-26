Ευρυδίκη Βαλαβάνη – Γρηγόρης Μόργκαν: Οικογενειακή απόδραση στη Ρόδο με τον γιο τους

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν έκαναν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή απόδραση στη Ρόδο, έχοντας φυσικά μαζί τους τον μικρό τους γιο, Ιάσονα – Παναγιώτη. Το ζευγάρι βρέθηκε στο νησί με αφορμή έναν γάμο αγαπημένου τους προσώπου και συνδύασε την περίσταση με μερικές ημέρες χαλάρωσης.

Η νέα αυτή πραγματικότητα έχει αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουν. Ο Γρηγόρης Μόργκαν θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους μερικά στιγμιότυπα από την παραμονή τους στη Ρόδο, ανάμεσά τους και φωτογραφίες από τις βόλτες με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη και τον γιο τους στην Παλιά Πόλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν έχουν δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια μια όμορφη οικογένεια. Η γνωριμία τους έγινε στην Κρήτη το 2019 μέσω κοινής παρέας, ενώ αργότερα οι δρόμοι τους συναντήθηκαν ξανά και η σχέση τους εξελίχθηκε σε έναν μεγάλο έρωτα.

Τον Σεπτέμβριο του 2024 η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν παντρεύτηκαν στα Χανιά και περίπου δέκα μήνες αργότερα, τον Ιούλιο του 2025, υποδέχτηκαν στη ζωή τους τον γιο τους. Έναν χρόνο μετά, τον Ιούλιο του 2026, βάφτισαν τον μικρό, ο οποίος πήρε το όνομα Ιάσονας – Παναγιώτης, με νονά τη Γωγώ Φαρμάκη.