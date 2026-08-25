«Πλημμύρισαν» από κόσμο τα Χανιά για τη Λευκή Νύχτα, με συναυλία του Κωστή Μαραβέγια

Με μαζική συμμετοχή καταναλωτών, επισκεπτών και επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (25/8) η 5η Λευκή Νύχτα των Χανίων, μετατρέποντας το εμπορικό κέντρο της πόλης σε μια μεγάλη γιορτή.

Χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν από νωρίς το απόγευμα στους δρόμους της πόλης, αξιοποιώντας τις προσφορές και τις εκπτώσεις των τοπικών καταστημάτων, τα οποία παρέμειναν ανοικτά έως τα μεσάνυχτα.

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Τη διοργάνωση ανέλαβαν για ακόμη μία χρονιά το Επιμελητήριο Χανίων και ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου, η ισχυρή ανταπόκριση του κόσμου έστειλε μήνυμα στήριξης προς τη χανιώτικη αγορά, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αυξημένες τιμές και η περιορισμένη αγοραστική δύναμη επηρεάζουν τόσο τους καταναλωτές όσο και τις επιχειρήσεις. Πηγή: ZarpaNews

Μουσική, δράσεις και κεράσματα στους δρόμους

Στη διοργάνωση συμμετείχαν εκατοντάδες έμποροι, ενώ επιχειρήσεις από τους κλάδους της φιλοξενίας, των τροφίμων και των ποτών προσέφεραν κεράσματα με τοπικά προϊόντα και γευστικές δημιουργίες.

Στο ευρύτερο εμπορικό κέντρο των Χανίων πραγματοποιήθηκαν μουσικές και ψυχαγωγικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε:

Δεκατρείς DJ και μουσικούς παραγωγούς

Show με σαπουνόφουσκες

Aerial dancing

Μασκότ και παιδικές δράσεις

Προσφορές και εκπτώσεις στα καταστήματα

Κεράσματα από τοπικές επιχειρήσεις

Η συναυλία του Κωστή Μαραβέγια

Αποκορύφωμα της βραδιάς αποτέλεσε η μεγάλη συναυλία του Κωστή Μαραβέγια στην πλατεία 1866.

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Ο αγαπημένος καλλιτέχνης παρουσίασε γνωστά τραγούδια του μπροστά σε πλήθος κόσμου, ενώ το μουσικό πρόγραμμα άνοιξε ο Δημήτρης Κόψης.

«Εδραιώσαμε έναν πραγματικό θεσμό για την πόλη»

Σε κοινή δήλωσή τους, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, Αντώνης Ροκάκης, και η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων, Δώρα Κυριακάκη, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συμμετοχή του κόσμου:

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«Για πέμπτη χρονιά, οι έμποροι και οι επιχειρήσεις της πόλης μας υποδεχτήκαμε με ενθουσιασμό τους Χανιώτες καταναλωτές και τους επισκέπτες των Χανίων που συμμετείχαν ακόμα πιο μαζικά στη Λευκή Νύχτα.

Είμαστε ικανοποιημένοι γιατί με τη συνεπή και καλά σχεδιασμένη κοινή μας προσπάθεια των τελευταίων χρόνων εδραιώσαμε έναν πραγματικό θεσμό για την πόλη των Χανίων, ισχυρό εργαλείο αλληλεγγύης μεταξύ του χανιώτικου εμπορίου και της κοινωνίας, σε περιβάλλον μάλιστα ανοδικής πίεσης των τιμών και μειωμένης αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών».

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Παράλληλα, ευχαρίστησαν την Αντιπεριφέρεια Χανίων, τους χορηγούς και τους εργαζομένους που συνέβαλαν στη διοργάνωση, υπογραμμίζοντας ότι στόχος τους παραμένει η ενίσχυση του τοπικού εμπορίου με επίκεντρο την κοινωνική προσφορά.