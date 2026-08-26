Ροδόπη: Γυναικοκτονία με θύμα 44χρονη – Τη μαχαίρωσε ο 53χρονος σύζυγός της και προσπάθησε να αυτοκτονήσει

Σοκ προκαλεί η νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε στη Ροδόπη, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένας 53χρονος άνδρας φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στην 44χρονη σύζυγό του, τραυματίζοντάς την θανάσιμα.

Το ζευγάρι, με καταγωγή από την Αλβανία, είχε αποκτήσει δύο ενήλικα παιδιά, ενώ υπάρχει και ένα ανήλικο παιδί ηλικίας 16 ετών.

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Μετά την επίθεση στη σύζυγό του, ο 53χρονος φέρεται να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του, καταναλώνοντας πετρέλαιο. Ωστόσο, έγινε αντιληπτός και πρόλαβαν να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται ζωντανός.

Το ιστορικό του 2022

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Αρχές παρουσιάζει το ιστορικό του ζευγαριού, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, το 2022 η γυναίκα είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του συζύγου της για απειλή, όταν βρίσκονταν στο Ηράκλειο Κρήτης.

Τότε ο άνδρας είχε συλληφθεί και οδηγηθεί κανονικά ενώπιον του εισαγγελέα.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον το συγκεκριμένο περιστατικό, καθώς και όλα τα στοιχεία που μπορεί να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία στη Ροδόπη.

Η ανακοίνωση του Μιχάλη Γιαννάκου, προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ για το περιστατικό:

Στο νοσοκομείο Κομοτηνής διεκομίσθη άνδρας μουσουλμάνος στο θρήσκευμα οποίος κατέσφαξε τη γυναίκα του με μαχαιριές στη κοιλιά η οποία έχασε τη ζωή της.

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Ο ίδιος αμέσως μετά αυτοτραυματίστηκε με το μαχαίρι στη κοιλιά περιλούστηκε με πετρέλαιο και ήπιε αρκετή ποσότητα πετρελαίου. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομοτηνής.

Διασωληνώθηκε και τώρα βρίσκεται στο χειρουργείο σε σοβαρή κατάσταση.

Θα κάνουμε τα πάντα για να σωθεί, να δικαστεί και να σαπίσει στη φυλακή όπως του αξίζει.

Είναι η δέκατη γυναικοκτονία εφέτος και δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες.

Κάτι δεν πάει καλά στη κοινωνία μας.