Μαρινάκης για επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά: “Από τους μουσαμάδες και τα μεγάλα λόγια στα έργα”

«Από τους μουσαμάδες και τα μεγάλα λόγια στα έργα», είναι το μήνυμα της κυβέρνησης, τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην κυβερνητική στρατηγική, με αφορμή τα αυριανά εγκαίνια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά που θα γίνουν, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Για πάρα πολλές δεκαετίες οι πολίτες, με χαρακτηριστικότερη περίπτωση τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας, είχαν χορτάσει από μεγάλα λόγια. Είχαν φτάσει στο σημείο να βλέπουν στους δέκτες στο σπίτι τους, στις τηλεοράσεις τους, εγκαίνια με μουσαμάδες. Αυτά δεν έγιναν πριν από τριάντα χρόνια, έγιναν πριν από μια δεκαετία και λιγότερο. Αυτή είναι μια εποχή ειλικρίνειας, λογοδοσίας, αυτοκριτικής και παραδοτέων. Αυτή είναι η φράση που για μένα συμπυκνώνει και τη στόχευση για τους επόμενους μήνες μέχρι τις εκλογές και για την επόμενη θητεία, εφόσον οι πολίτες μας εμπιστευτούν ξανά», είπε ο κ. Μαρινάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις, στη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων που έγινε σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως προς το κόστος των μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός το Σάββα 5 Σεπτεμβρίου, κατά την ομιλία του στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ότι θα είναι «σίγουρα ένα δισεκατομμύριο και ίσως και λίγο παραπάνω», ενώ απάντησε στην αντιπολίτευση που τα χαρακτηρίζει “ψίχουλα”, λέγοντας: «Το ότι λέει η αντιπολίτευση ότι τα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση είναι “ψίχουλα” αυτό αποδεικνύει ότι η αντιπολίτευση έχει μείνει κολλημένη στη δεκαετία του ΄80. Και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ που δίδαξε αυτή τη λογική, να βαφτίζει ψίχουλα τα μέτρα και να παίρνει δανεικά από τις επόμενες γενιές -και, δυστυχώς, πολλές κυβερνήσεις από όλους τους πολιτικούς χώρους, με κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις επανέλαβαν αυτή τη λογική- αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα».

Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «κοροϊδεύει τον κόσμο» με τις ανακοινώσεις που βγάζει, σημείωσε ότι «τα φορολογικά έσοδα δεν είναι αποτέλεσμα υπερφορολόγησης, είναι αποτέλεσμα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, ανάπτυξης της οικονομίας και δημιουργίας θέσεων εργασίας» και σε ερώτηση για την περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών είπε ότι «πέρυσι ανακοινώθηκε η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση και μειώθηκε ο φόρος εισοδήματος και φέτος θα δούμε αντίστοιχες κινήσεις, με έμφαση στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης, των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων και βέβαια τη στήριξη των οικογενειών».

Σε ερώτηση για το τεκμαρτό των ελεύθερων επαγγελματιών απάντησε πως «περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι τελικές αποφάσεις. Ας μην βιάζονται κάποιοι. Να δούμε τελικά τι θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός» και προσέθεσε: «Η αλήθεια είναι ότι όσο εφαρμόζονται τα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής -εκείνα τα οποία ήρθαν για να μείνουν-, τόσο παρέλκουν οι διατάξεις σχετικά με το τεκμήριο, με φράση κλειδί τη συνέπεια. Μια κυβέρνηση κρίνεται για την αποτελεσματικότητα της, τη συνέπεια της, τα πεπραγμένα της, αλλά και τη δυνατότητα και την ικανότητα που έχει να προσαρμόζεται στα δεδομένα και να μην είναι δογματική. Αν ένας πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι δεν είναι δογματικός, αυτός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό, θεωρώ, ότι είναι κάτι που πρέπει να πιστώνεται σε έναν πολιτικό, ειδικά όταν διεκδικεί και μία ακόμα θητεία, και όχι να χρεώνεται».

Ο κ. Μαρινάκης επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης κατά της κυβέρνησης, για το ζήτημα των γυναικοκτονιών.

«Ενώ το πλαίσιο ποινής για την ανθρωποκτονία ήταν ισόβια η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα το αδίκημα αυτό το πήγε ισόβια ή μέχρι 15 χρόνια κάθειρξη. Και δεν είναι μόνον αυτό. Στον ομαδικό βιασμό το ανώτατο όριο μειώθηκε από 20 χρόνια κάθειρξη στα 15. Αντίστοιχες μειώσεις είχαμε σε όλα τα βαριά κακουργήματα -μιλώ για αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας που αφορούν παιδιά, γυναίκες- ενώ κάποια εξ αυτών μετατράπηκαν από κακουργήματα σε πλημμελήματα. Συμφωνούν οι κυρίες και οι κύριοι της ΕΛ.Α.Σ με όσα είχε κάνει πριν από 7 χρόνια ο πρόεδρος τους; Αν συμφωνούν τότε δεν δικαιούνται να βγάζουν ανακοινώσεις. Δημοκρατικά δικαιούνται, αλλά αυτό είναι μεγάλο θράσος για τέτοια θέματα. Εάν δεν συμφωνούν τότε να βγουν να το πουν και να καταγγείλουν τον κ. Τσίπρα πριν κουνήσουν το δάκτυλο σε αυτή την κυβέρνηση».