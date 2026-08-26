Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Βγήκε από το χειρουργείο ο 53χρονος – «Να δικαστεί και να σαπίσει στη φυλακή»

Από το χειρουργείο βγήκε ο 53χρονος που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε θανάσιμα την 44χρονη σύζυγό του στη Ροδόπη και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με δήλωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, η χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και ο άνδρας δεν έχει υποστεί σοβαρές βλάβες.

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Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ συνεχάρη τους υγειονομικούς που συμμετείχαν στην προσπάθεια διάσωσής του, υπογραμμίζοντας ότι πλέον θα πρέπει να λογοδοτήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η δήλωση του Μιχάλη Γιαννάκου

«Ο άνδρας που κατέσφαξε τη γυναίκα του στη Ροδόπη σώθηκε. Βγήκε από το χειρουργείο χωρίς να έχει υποστεί σοβαρές βλάβες. Καλή είδηση αυτή. Μπράβο στους συναδέλφους. Να δικαστεί και να σαπίσει στη φυλακή, όπως του αξίζει», δήλωσε ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο 53χρονος παραμένει υπό νοσηλεία, ενώ για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία.