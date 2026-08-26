Αστυνομικοί έλεγχοι σε οπαδούς της Λέφσκι Σόφιας πριν τον αγώνα με την ΑΕΚ – Εντοπίστηκαν μαχαίρια, προσήχθησαν έξι άτομα

Στο πλαίσιο της αθλητικής αναμέτρησης των ομάδων ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας από μικτά κλιμάκια ελέγχων αστυνομικών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής λαμβάνονται σήμερα (26-08-2026) μέτρα τάξης και ασφάλειας, στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών.

Μέχρι στιγμής κατά τους προελέγχους:

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· στα διόδια των Αφιδνών, εντοπίστηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν -4- αλλοδαποί υπήκοοι Βουλγαρίας και κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- μαχαίρια τύπου σουγιά.

· στα διόδια της Ελευσίνας, εντοπίστηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν -2- αλλοδαποί υπήκοοι Βουλγαρίας και κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι.

Οι αλλοδαποί οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και σχηματίζεται δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα και την αθλητική νομοθεσία.