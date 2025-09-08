Το Primer Festival ανέδειξε το ΟΑΚΑ σε παγκόσμιο επίπεδο

Το ΟΑΚΑ, ένας χώρος άρρηκτα συνδεδεμένος με κορυφαίες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού και πολιτισμού, επαναπροσδιορίζει δυναμικά τον ρόλο του ως πλατφόρμα σύγχρονων εμπειριών και διεθνών διοργανώσεων.

Η τεράστια επιτυχία του Primer Music Festival 2025, που συγκέντρωσε χιλιάδες επισκέπτες και απέσπασε διεθνή αναγνώριση, αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι η Αθήνα μπορεί —και αξίζει— να βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας πολιτιστικής σκηνής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αυτό το πλαίσιο, το μήνυμα του Συντονιστή Γενικού Διευθυντή του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνου Χαλιορή, δεν είναι απλώς ένας απολογισμός ενός επιτυχημένου διημέρου, αλλά ένα όραμα για το μέλλον. Ένα μέλλον όπου το Ολυμπιακό Συγκρότημα λειτουργεί ως καταλύτης εξέλιξης, φιλοξενώντας δράσεις που ενώνουν την τεχνολογία, την τέχνη, τη μουσική και –κυρίως– τους ανθρώπους.

Αναλυτικά το μήνυμα του Κωνσταντίνου Χαλιορή:

«Το Primer Music Festival πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, προσφέροντας στο αθηναϊκό κοινό μια εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη. Χιλιάδες θεατές κατέκλυσαν τον χώρο, δίνοντας στο Ολυμπιακό Συγκρότημα την προβολή και την ενέργεια που του αξίζει, σε ένα φεστιβάλ που πλέον συγκαταλέγεται στα κορυφαία παγκοσμίως.

Η μεγάλη αποκάλυψη ήταν το Helios Stage, η νέα εμβληματική σκηνή του Primer, που επαναπροσδιόρισε τι σημαίνει “φεστιβαλική εμπειρία” στην Ελλάδα. Ο ουρανός φωτίστηκε από εκθαμβωτικά LED εφέ και ισχυρές ακτίνες φωτός που ξεδιπλώνονταν κυκλικά, ενώ τα beats της μουσικής συγχρονίζονταν με τον παλμό του κοινού.

Τα ειδικά εφέ, τα laser shows και οι εντυπωσιακές visual προβολές μετέτρεψαν το ΟΑΚΑ σε έναν ζωντανό καμβά φωτός και ήχου. Το αποκορύφωμα της εμπειρίας ήρθε με το εντυπωσιακό drone show, όπου δεκάδες drones σχημάτισαν φωτεινά μοτίβα στον ουρανό, αποτυπώνοντας το πνεύμα του φεστιβάλ και χαρίζοντας μια εικόνα που θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη των θεατών.

Το Primer Music Festival, το οποίο μόλις κατέκτησε τη θέση #42 παγκοσμίως στο DJ Mag Top 100 Festivals 2025, συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη, επιβεβαιώνοντας ότι η Αθήνα μπορεί να φιλοξενεί φεστιβάλ διεθνούς βεληνεκούς με παραγωγή και ατμόσφαιρα που στέκονται ισάξια δίπλα στα μεγαλύτερα stages του κόσμου».