Το ελληνικό FBI “ξήλωσε” μεγάλο κύκλωμα που διακινούσε όπλα και ναρκωτικά – 8 συλλήψεις στην Αττική

Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Τετάρτη 10/6 μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής για την αποδόμηση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης δυνάμεις της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ, με τις πληροφορίες από την Αστυνομία να αναφέρουν ότι η δράση του κυκλώματος άρχισε από τον Δεκέμβριο του 2025, ίσως και νωρίτερα.

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Μέχρι στιγμής, έχουν γίνει οκτώ συλλήψεις, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο αρχηγός της οργάνωσης, ενώ έχουν βρεθεί ποσότητες ναρκωτικών και φυσιγγίων.

Οι έρευνες και οι αναζητήσεις και για άλλα μέλη του κυκλώματος είναι σε πλήρημ εξέλιξη και θα ακολουθήσει νεότερη και πιο λεπτομερής ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.