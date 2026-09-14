Τουρκία: Προφυλακίστηκαν 16 άτομα στη Σμύρνη μετά από εφόδους σε χώρους της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+

Τουρκικό δικαστήριο διέταξε την προφυλάκιση 16 ατόμων εν αναμονή της δίκης τους στην επαρχία της δυτικής Τουρκίας, τη Σμύρνη, στο πλαίσιο της κυβερνητικής εκστρατείας που περιλαμβάνει πολυάριθμες εφόδους και συλλήψεις σε μπαρ και σε σπίτια ακτιβιστών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στο όνομα της προστασίας της παραδοσιακής οικογένειας, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του εισαγγελέα.

Το γραφείο του επικεφαλής της εισαγγελίας της Σμύρνης ανακοίνωσε ότι 18 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ‘‘Η οικογένειά μου είναι ασφαλής”, με 16 από αυτά να προφυλακίζονται και με τα άλλα δύο να τίθενται υπό δικαστική επιτήρηση.

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Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ δήλωσε χθες ότι οι έρευνες, που συντονίζονται από εισαγγελείς στην Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα, τη Σμύρνη, το Αϊδίνιο και την Μερσίνα, στρέφονται εναντίον 162 υπόπτων, εννέα ενώσεων και 13 επιχειρήσεων σε 15 επαρχίες.

Η κυβέρνηση λέει ότι η επιχείρηση στοχεύει στην προστασία των παιδιών και των οικογενειακών αξιών. Οι αρχές συνέλαβαν το σαββατοκύριακο 26 ανθρώπους στην Κωνσταντινούπολη και 21 στην Άγκυρα και πραγματοποίησαν εφόδους στα γραφεία πολλών ενώσεων ΛΟΑΤΚΙ+.

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατηγορούν την κυβέρνηση ότι στοχοθετεί όλο και περισσότερο την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα μέσω της ρητορικής, περιορισμών και νομικών μέτρων.

Η Τουρκική Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χαρακτήρισε την επιχείρηση “κρατικά κατευθυνόμενες διακρίσεις, πολιτική του φόβου και διάλυση της κοινωνίας των πολιτών”.

Ο Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ, ο μόνιμος εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, χαρακτήρισε τις συλλήψεις “σοκαριστική κλιμάκωση” της καταστολής.

Εισαγγελείς έχουν δηλώσει ότι οι έρευνες αφορούν φερόμενες κατηγορίες περιλαμβανομένης της πορνείας και της προσβολή των χρηστών ηθών και ότι τα παιδιά και οι ανήλικοι επηρεάζονται με ανάρμοστο τρόπο σε ζητήματα που σχετίζονται με τον σεξουαλικό προσδιορισμό και την έμφυλη ταυτότητα.

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Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την ώρα που ο πρόεδρος της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προωθεί την εκστρατεία “Δεκαετία της Οικογένειας και του Πληθυσμού” που έχει στόχο την αντιμετώπιση της μείωσης του ποσοστού των γεννήσεων και τον γηράσκοντα πληθυσμό.

Η ομοφυλοφιλία δεν τιμωρείται ποινικά στην Τουρκία, όμως η ομοφοβία είναι ευρέως διαδεδομένη μέχρι και στην κορυφή του κράτους, καθώς ο πρόεδρος Ερντογάν χαρακτηρίζει τακτικά «διεστραμμένους» τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ και τα κατηγορεί ότι ευθύνονται για τη μείωση των γεννήσεων.