Τήνος: Συνελήφθη 42χρονος για ενδοοικογενειακή βία στο 4χρονο παιδί του
Από στελέχη της Λιμενικής Αρχής
Στη σύλληψη ενός 42χρονου άνδρα από την Αλβανία για ενδοοικογενειακή βία προχώρησαν οι Αρχές το Σάββατο 6/9 στην Τήνο.
Συγκεκριμένα, το βράδυ του Σαββάτου 6/9 στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Τήνου προέβησαν στη σύλληψη ενός 42χρονου από την Αλβανία για παράβαση του άρθρου 6 του Ν. 3500/2006 ¨Περί ενδοοικογενειακής βίας¨.
Η ανωτέρω πράξη έλαβε χώρα στον εξωτερικό λιμένα Τήνου, σε βάρος του 4χρονου τέκνου του. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Τήνου.
