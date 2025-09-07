«Η ώρα της μεσαίας τάξης»: Πώς αξιολογείτε τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις Μητσοτάκη; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Συνελήφθη 42χρονος για ενδοοικογενειακή βία στο 4χρονο παιδί του

Από στελέχη της Λιμενικής Αρχής

DEBATER NEWSROOM

Στη σύλληψη ενός 42χρονου άνδρα από την Αλβανία για ενδοοικογενειακή βία προχώρησαν οι Αρχές το Σάββατο 6/9 στην Τήνο.

Συγκεκριμένα, το βράδυ του Σαββάτου 6/9 στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Τήνου προέβησαν στη σύλληψη ενός 42χρονου από την Αλβανία για παράβαση του άρθρου 6 του Ν. 3500/2006 ¨Περί ενδοοικογενειακής βίας¨.

Η ανωτέρω πράξη έλαβε χώρα στον εξωτερικό λιμένα Τήνου, σε βάρος του 4χρονου τέκνου του. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Τήνου.

ΕΛΛΑΔΑ

