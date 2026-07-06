Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Μέχρι Αττική και Κόρινθο έφτασε το τοξικό νέφος – “Οι ουσίες μένουν στον οργανισμό για 16 χρόνια”

Σκεπασμένη από το τοξικό νέφος που δημιουργήθηκε λόγω της καταστροφικής φωτιάς στο Ωραιόκαστρο, που πλέον είναι οριοθετημένη, παραμένει η Θεσσαλονίκη, με τα σωματίδια να έχουν ταξιδέψει πολλά χιλιόμετρα μακριά.

«Οι τροχιές δείχνουν ότι από τα μεσάνυχτα μέχρι το απόγευμα της Κυριακής υπάρχει διασπορά του νέφους στα δυτικά της Αττικής φτάνοντας μέχρι και την Κορινθία, αλλά με πολύ μικρές συγκεντρώσεις», εξήγησε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς μιλώντας στο STAR.

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Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής Δημοσθένης Σαρηγιάννης εξήγησε αρχικά πως δημιουργήθηκε το τοξικό αυτό νέφος στη Θεσσαλονίκη: «Ήταν ένα νέφος που είχε ένα μείγμα από αιθάλη, προφανώς, αλλά σε συνδυασμό με τοξικά χημικά, καρκινογόνα, όπως, τοξίνες, φουράνια, πολυαρωματικούς οργανάνθρακες, οι οποίοι προκύπτουν από προϊόντα καύσης, ειδικά από την καύση τεχνητών υλικών, όπως πλαστικά, μέταλλα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για ιδιαίτερα επικίνδυνες ουσίες:

«Οι συγκεκριμένες ουσίες είναι πάρα πολύ καρκινογόνες ουσίες και μάλιστα είναι και βιοσυσσωρεύσιμες, που σημαίνει ότι μένουν στον οργανισμό για περίπου 16 χρόνια, λίγο παραπάνω από 16 χρόνια. Ήταν μια επικίνδυνη κατάσταση αλλά είναι πολύ καλύτερα τώρα, ο άνεμος μετέφερε αυτό το νέφος πιο μακριά, δεν έμεινε μόνο τοπικά στην περιοχή».

Ο κ. Σαρηγιάννης αποκάλυψε πως η περιοχή που επηρεάστηκε πιο πολύ ήταν η Καλαμαριά, εξηγώντας πως «έχει να κάνει με την πορεία του νέφους και πού καθιζάνουν πια τα σωματίδια».

Επίσης, συνέστησε οι πολίτες «να κυκλοφορήσουν με μάσκα, για να μειώσουν την έκθεση, όχι μόνο λόγω των καρκινογόνων ουσιών, αλλά και γιατί και η αιθάλη, για κάποιον που είναι ευπαθής, προφανέστατα δημιουργεί προβλήματα στον αναπνευστικό».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Ανακριτικό Τμήμα του Πυροσβεστικού Σώματος, η φωτιά ξεκίνησε από την εγκληματική αμέλεια ενός μεθυσμένου 76χρονου οδηγού που με το αυτοκίνητό του προκάλεσε σπινθήρες οι οποίοι οδήγησαν στην ανάφλεξη ξερών χόρτων. Μάλιστα, κάηκαν τρεις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

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Πόσο επικίνδυνο είναι το τοξικό νέφος

Από την πλευρά του, ο Νίκος Θωμαΐδης, καθηγητής αναλυτικής χημείας στο ΕΚΠΑ, μίλησε στο Ertnews για τους κινδύνους που κρύβουν τέτοιου είδους φαινόμενα κα το τοξικό νέφος που φέρει πλήθος καρκινογόνων ουσιών. «Η καύση τέτοιων υλικών, πλαστικών, διάφορων οργανικών από τέτοια εργοστάσια παράγει χιλιάδες ουσίες, δεν είναι μία ή δύο κατηγορίες, είναι χιλιάδες και κάποιες χαρακτηρίζονται τοξικές και καρκινογόνες. Υπάρχουν μέταλλα πουPM 2.5 απελυθερώνονται» είπεο κ. Θωμαΐδης.

«Ταυτόχρονα παράγονται πάρα πολλά σωματίδια, τα λεγόμενα PM 2.5, δηλαδή σωματίδια που είναι εισπνεόμενα και εκεί είναι η πρώτη επιβάρυνση, επομένων άνθρωποι που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και γενικά οι ευπαθείς ομάδες δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με τέτοια νέφη. Η σύσταση εξαρχής ήταν να παραμείνουν σπίτι με κλειστά παράθυρα και χρήση air codition με ανακυκλούμενο αέρα» σημείωσε ο καθηγητής και πρόσθεσε:

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«Να πούμε σήμερα ότι τα επίπεδα σωματιδίων έχουν πέσει στη Θεσσαλονίκη. Πέρα από την πρώτη επιβάρυνση. Από την Κυριακή το βράδυ τα σωματίδια έφτασαν και στην Αττική και οι ρύποι θα διασπαρούν σε όλο το Αιγαίο και στη νότια Μεσόγειο.

Αν κάποιος έχει έρθει σε επαφή με ένα τέτοιο νέφος, το πρώτο σύμπτωμα είναι ο ερεθισμός, αυτό σημαίνει ότι έχουμε περάσει σε επίπεδο που αρχίζει η σοβαρή έκθεση. Γι αυτό η οσμή (όταν αντιλαμβανόμαστε δηλαδή τον κίνδυνο) μας προστατεύει».

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Ο καθηγητής διευκρίνισε επίσης ότι τα κλιματιστικά θα πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα και όχι με εισαγωγή αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον.

Όπως εξήγησε, σε διαφορετική περίπτωση ο μολυσμένος αέρας μπορεί να περάσει μέσα στα σπίτια, αυξάνοντας την έκθεση των πολιτών στους ρύπους.

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Παγώνη: «Επικίνδυνη κατάσταση» – Ποιοι πρέπει να προσέχουν περισσότερο

Για τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης τοποθετήθηκε και η Ματίνα Παγώνη στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ μιλώντας για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει το τοξικό νέφος στην υγεία.

«Είναι επικίνδυνη η κατάσταση, είναι πολλά τα σωματίδια και πρέπει να προσέξουμε τους ανθρώπους υψηλού κινδύνου, με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και με καρδιοπάθειες. Δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν αναπνευστικά προβλήματα, καλό είναι αυτές τις μέρες, αν βγουν να βγουν πολύ γρήγορα για να κάνουν τις δουλειές τους με μάσκα και να γυρίσουν στο σπίτι τους. Αν είναι να πάνε στη θάλασσα, καλύτερα να μην πάνε. Να μην βγουν έξω τουλάχιστον 4-5 μέρες, για να δούμε αν θα αρχίσει να καθαρίζει η ατμόσφαιρα», τόνισε αρχικά η κ. Παγώνη.

Στην συνέχεια επισήμανε: «Οι άνθρωποι αυτοί κάνουν επιπλοκή και θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους. Πολλές φορές σε αυτές τις καταστάσεις, ίσως θα πρέπει να αυξήσουν τις δόσεις των φαρμάκων που παίρνουν. Αυτές οι ομάδες υψηλού κινδύνου, μόλις νιώσουν δύσπνοια θα πρέπει να επικοινωνήσουν αμέσως με τον γιατρό τους, να πάρουν οδηγίες και να μην βγαίνουν έξω στον δρόμο»

«Ούτε τα μικρά παιδιά να τα αφήνουμε έξω στα πάρκα να παίζουν. Είναι προτιμότερο να παιδάκια να μείνουν σπίτι παρά να παίζουν στα πάρκα. Λίγες μέρες είναι θα περάσουν», κατέληξε η κ. Πα