Θύμα απάτης άνδρας στο Κιλκίς: Πλήρωσε 3.200 ευρώ για αγορά αυτοκινήτου και δεν το παρέλαβε ποτέ

Χρηματικό ποσό για αγορά αυτοκινήτου, το οποίο δεν παρέλαβε ποτέ κατέβαλε ένας άνδρας στο Κιλκίς, πέφτοντας θύμα απάτης.

Ο άνδρας πείστηκε από δύο άτομα να καταθέσει μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, το χρηματικό ποσό των 3.200 ευρώ, ως αντίτιμο για την αγορά οχήματος, το οποίο είχαν προηγουμένως αναρτήσει σε αγγελία στο διαδίκτυο.

Όταν δεν παρέλαβε το όχημα προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία.

Δύο άτομα ταυτοποιήθηκαν ως δράστες και από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους.