Κάλυμνος: Επιχείρηση διάσωσης για τραυματισμένο Αμερικανό που έκανε αναρρίχηση

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές όταν χρειάστηκε να στηθεί επιχείρηση διάσωσης ενός 24χρονου αμερικανικής υπηκοότητας, στην περιοχή «Σικάτη» Καλύμνου.

Πρόκειται για το ένα απο τα τρία μέλη τουριστών, που τραυματίστηκε ενώ βρισκόταν στο αναρριχητικό πεδίο της περιοχής.

Μετά από κλήση τους στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκε ο Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός Β’ Τάξης Καλύμνου με 7 μέλη, καθώς και η Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης Καλύμνου.

Οι διασώστες, αφού προσέγγισαν τον τραυματία, τον μετέφεραν με φορείο στην πλησιέστερη παράλια, όπου τον παρέλαβε ιδιωτικό σκάφος για την διακομιδή του σε έτερη παραλία του νησιού, από όπου και παρελήφθη από κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ.