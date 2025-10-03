Θρίλερ στην Πάρο: 40χρονος εργάτης βρέθηκε θανάσιμα μαχαιρωμένος στο σπίτι του

Αναστάτωση επικρατεί στην Πάρο, όπου ένας άνδρας αφγανικής καταγωγής, ηλικίας περίπου 40 ετών, βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στη Νάουσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον 40χρονο εντόπισε νεκρό, με τραύματα από μαχαίρι, ο εργοδότης του σήμερα το πρωί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα, η Αστυνομία άρχισε εντατικές έρευνες προκειμένου να διαλευκάνει την υπόθεση, που έχει αναστατώσει την Πάρο, και να ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου του εργάτη, που όπως όλα δείχνουν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.