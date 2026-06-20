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ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που λήστευαν ηλικιωμένους σε σταθμούς ΗΣΑΠ (Βίντεο)

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Αττική: Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που λήστευαν ηλικιωμένους σε σταθμούς ΗΣΑΠ (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Τον τρόμο είχαν σπείρει δυο εγκληματικές οργανώσεις που λήστευαν ηλικιωμένους σε σταθμούς ΗΣΑΠ στην Αττική.

Συγκεκριμένα, έστηναν καρτέρι στα θύματά τους και τους έκλεβαν κοσμήματα που φορούσαν.

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Μάλιστα, σε βίντεο ντοκουμέντο του MEGA καταγράφεται η στιγμή που ηλικιωμένη πέφτει στο έδαφος όταν δράστης τής τραβά τη χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό.

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