Posokanei: Η νέα πλατφόρμα θα βοηθήσει ουσιαστικά τους καταναλωτές στη “μάχη” κατά της ακρίβειας;
Posokanei: Η νέα πλατφόρμα θα βοηθήσει ουσιαστικά τους καταναλωτές στη “μάχη” κατά της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Posokanei: Η νέα πλατφόρμα θα βοηθήσει ουσιαστικά τους καταναλωτές στη “μάχη” κατά της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι δρόμοι που κλείνουν στο Ελληνικό λόγω του EKO Rally Acropolis 2026

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν

Οι δρόμοι που κλείνουν στο Ελληνικό λόγω του EKO Rally Acropolis 2026
(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Η ΕΛΑΣ με ανακοίνωση της αναφέρθηκε στους δρόμους που θα είναι κλειστοί στο Ελληνικό λόγω του EKO Rally Acropolis 2026.

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων από τις 08:00 το πρωί έως τις 22:00 το βράδυ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Στο πλαίσιο της ασφαλούς διεξαγωγής της Υπερειδικής Διαδρομής του «EKO RALLY ACROPOLIS 2026», θα πραγματοποιηθούν ευρύτερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή πέριξ του “The Ellinikon” στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων την Πέμπτη 25-6-2026 κατά τις ώρες 08:00΄ έως 22:00΄, στις κατωτέρω οδούς:

  • Αεροπορίας, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Λαμίας και εισόδου «The Ellinikon».
  • Ελευθερίου Βενιζέλου, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 29ης οδού και εισόδου «The Ellinikon».

Για την διευκόλυνση των θεατών και την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης, παρακαλούμε τους θεατές:

  • Να επιλέξουν για την προσέλευση και την αποχώρησή τους από την περιοχή τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Μετρό, Τραμ, Λεωφορεία).
  • Να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, της Λεωφόρου Αλίμου και της Λεωφόρου Ποσειδώνος, για την αποφυγή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.
  • Να σταθμεύουν τα οχήματά τους αποκλειστικά σε σημεία όπου επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση.

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Απίστευτό και όμως αληθινό: Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς μερακλώνει με διασκευή τραγουδιού του Πασχάλη Τερζή (Βίντεο)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απίστευτό και όμως αληθινό: Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς μερακλώνει με διασκευή τραγουδιού του Πασχάλη Τερζή (Βίντεο)

Ένα απίθανο βίντεο με τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς να μερακλώνει με διασκευή τραγουδιού του Πασχάλη Τερζή ήρθε στο φως της δημοσιότητας και έγινε viral. Συγκεκριμένα, ο Σουηδός παλαίμαχος σούπερ σταρ, πλέον σχολιάζει στο «FOX» σε πάνελ αθλητικής εκπομπής τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού. Zlatan Ibrahimovic and Thierry Henry […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ