Οι δρόμοι που κλείνουν στο Ελληνικό λόγω του EKO Rally Acropolis 2026

Η ΕΛΑΣ με ανακοίνωση της αναφέρθηκε στους δρόμους που θα είναι κλειστοί στο Ελληνικό λόγω του EKO Rally Acropolis 2026.

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων από τις 08:00 το πρωί έως τις 22:00 το βράδυ.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Στο πλαίσιο της ασφαλούς διεξαγωγής της Υπερειδικής Διαδρομής του «EKO RALLY ACROPOLIS 2026», θα πραγματοποιηθούν ευρύτερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή πέριξ του “The Ellinikon” στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων την Πέμπτη 25-6-2026 κατά τις ώρες 08:00΄ έως 22:00΄, στις κατωτέρω οδούς:

Αεροπορίας, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Λαμίας και εισόδου «The Ellinikon».

Ελευθερίου Βενιζέλου, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 29ης οδού και εισόδου «The Ellinikon».

Για την διευκόλυνση των θεατών και την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης, παρακαλούμε τους θεατές:

Να επιλέξουν για την προσέλευση και την αποχώρησή τους από την περιοχή τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Μετρό, Τραμ, Λεωφορεία).

Να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, της Λεωφόρου Αλίμου και της Λεωφόρου Ποσειδώνος , για την αποφυγή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

, για την αποφυγή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων. Να σταθμεύουν τα οχήματά τους αποκλειστικά σε σημεία όπου επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση.

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.