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Συνεχίζει την κόντρα με την Μελόνι ο Τραμπ: «Τους υπερασπίσαμε, αλλά δεν είναι παρόντες, για να υπερασπίσουν εμάς και τον υπόλοιπο κόσμο»

Τι ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Συνεχίζει την κόντρα με την Μελόνι ο Τραμπ: «Τους υπερασπίσαμε, αλλά δεν είναι παρόντες, για να υπερασπίσουν εμάς και τον υπόλοιπο κόσμο»
DEBATER NEWSROOM

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και πάλι, μέσω διαδικτύου, στην Ιταλία και στην πρωθυπουργό της, Τζόρτζια Μελόνι.

Πιο αναλυτικά, σε ανάρτησή του στο «Truth», ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε: «Παρά το ότι έχουμε ξοδέψει τρισεκατομμύρια δολάρια για το ΝΑΤΟ, η Ιταλία και η πρωθυπουργός της ούτε που θα λάμβαναν υπόψη το ενδεχόμενο να βοηθήσουν, κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και της σοβαρότατης πυρηνικής απειλής της.

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Επί δεκαετίες τους υπερασπίσαμε, αλλά όταν φτάνει η καθοριστική στιγμή, δεν είναι παρόντες, για να υπερασπίσουν εμάς και τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν είναι σωστό!».

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