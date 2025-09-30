Πάρος: Εντοπίστηκε θαμμένος σκελετός κοντά στην περιοχή Κορακιές (βίντεο)

Μπροστά σε ένα μακάβριο μυστήριο βρέθηκαν οι Αρχές στην Πάρο, καθώς στην περιοχή Κορακιές, μόλις 10 μέτρα από τη θάλασσα, εντοπίστηκε θαμμένος ανθρώπινος σκελετός.

Το εύρημα, που φαίνεται να έχει τοποθετηθεί σύμφωνα με παραδοσιακό τελετουργικό ανατολή-δύση, εντοπίστηκε στις 22 Σεπτεμβρίου από κάτοικο της περιοχής, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία. Ο πλήρης σκελετός μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία, όπου θα εξεταστεί από ανθρωπολόγο για χρονολόγηση, ενώ θα πραγματοποιηθούν και έλεγχοι DNA για πιθανή ταυτοποίηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα σενάρια, ακόμη και το ενδεχόμενο να ανήκει σε άτομο που ξεβράστηκε από τη θάλασσα πριν από πολλά χρόνια. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί εξαφανισμένα πρόσωπα στην Πάρο, ωστόσο συλλέγονται καταθέσεις από κατοίκους για τυχόν πληροφορίες. Παράλληλα, δεν αποκλείεται ο σκελετός να προέρχεται από άλλο μέρος εκτός νησιού.