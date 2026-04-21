Θρίλερ στην Κρήτη: Νεκρός ο πρώην σύντροφος της 43χρονης αγνοούμενης – Είχε προσαχθεί για την εξαφάνισή της

Σε πλήρες αδιέξοδο και βαθύ σκοτάδι βυθίζεται η υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στο Ηράκλειο, μετά την τραγική αποκάλυψη της Τρίτης (21.04).

Ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό της μητέρας τριών παιδιών βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη, ο 43χρονος πρώην σύντροφός της εντοπίστηκε νεκρός, προσθέτοντας νέα, δραματικά δεδομένα στο θρίλερ που συγκλονίζει το νησί.

Το χρονικό

Τα ίχνη της 43χρονης χάθηκαν την Κυριακή 19 Απριλίου από την περιοχή των Δαφνών. Ο 21χρονος γιος της, ανήσυχος από την αδικαιολόγητη απουσία της, δήλωσε την εξαφάνιση στις αρχές, επισημαίνοντας πως η μητέρα του δεν θα έφευγε ποτέ οικειοθελώς χωρίς να δώσει σημεία ζωής.

Ο συνομήλικος πρώην σύντροφός της, με τον οποίο η αγνοούμενη διατηρούσε σχέση μέχρι πριν από δύο μήνες, προσήχθη από τις αρχές για κατάθεση προκειμένου να ρίξει φως στις τελευταίες κινήσεις της. Λίγες ώρες μετά την αποδέσμευσή του από το αστυνομικό μέγαρο, βρέθηκε νεκρός, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν αυτοχειρία.

Μία κρίσιμη λεπτομέρεια που εξετάζεται είναι το γεγονός πως η Ελευθερία Γιακουμάκη είχε προγραμματισμένο δικαστήριο με τον πρώην σύζυγό της μόλις λίγες ώρες μετά τη στιγμή που χάθηκαν τα ίχνη της.

Τι ερευνούν οι Αρχές

Οι αρχές επικεντρώνουν πλέον τις προσπάθειές τους σε δύο μέτωπα. Η τελευταία εκπομπή σήματος από το κινητό τηλέφωνο της 43χρονης εντοπίστηκε στις Πάνω Αρχάνες, περιοχή στην οποία «χτενίζουν» το έδαφος κλιμάκια της αστυνομίας και εθελοντές.

Η μητέρα της αγνοούμενης δήλωσε πως δεν γνώριζε λεπτομέρειες για τη σχέση της κόρης της με τον 43χρονο, καθώς το περιβάλλον της δεν είχε στενές επαφές μαζί του κατά τον έναν χρόνο που ήταν μαζί.

«Δεν θα έφευγε ποτέ έτσι», επιμένουν οι δικοί της άνθρωποι, οι οποίοι ζουν ώρες αγωνίας, φοβούμενοι πως η τύχη της 43χρονης συνδέεται άμεσα με την τραγική κατάληξη του πρώην συντρόφου της.

Η αστυνομία εξετάζει κάθε στοιχείο που μπορεί να συνδέει τα δύο περιστατικά, προσπαθώντας να ξετυλίξει το κουβάρι μιας υπόθεσης που μοιάζει με σκοτεινό λαβύρινθο.